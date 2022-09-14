Украина присоединится к зоне роуминга ЕС — Finance.ua
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Украина присоединится к зоне роуминга ЕС

Казна и Политика
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Украина присоединится к зоне роуминга ЕС
Украина присоединится к зоне роуминга ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что Украина присоединится к зоне роуминга ЕС.
Об этом она объявила в своем ежегодном обращении «О положении Союза» в Европарламенте.
«Мы введем Украину в нашу европейскую свободную зону роуминга. Пора это сделать», — сказала она.
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После Совета ассоциации Украина-ЕС по итогам заседания 5 сентября ЕС подчеркнул свое обязательство изучить возможности долгосрочной договоренности об отмене платы за роуминг между ЕС и Украиной.
24 июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина планирует в скором времени присоединиться к роуминговому пространству ЕС.
В апреле операторы мобильной связи из стран ЕС и Украины подписали совместное заявление, свидетельствующее о намерениях сотрудничать для обеспечения доступного или бесплатного роуминга между Евросоюзом и Украиной. Представительница ЕК Катарина Матернова отмечала, что это может быть одной из первых основ для будущего соглашения по роумингу между Украиной и ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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