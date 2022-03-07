Украина приостановила экспорт мяса, гречки, сахара и других продуктов — Finance.ua

Украина приостановила экспорт мяса, гречки, сахара и других продуктов

Сегодня 11:18 — Казна и Политика

Правительство Украины ввело нулевые квоты на экспорт, подлежащий лицензированию, ржи, овса, гречки, пшена, сахара и соли, пригодной для потребления людьми.

Об этом говорится в соответствующем определении правительства, передает «Интерфакс-Украина».

Также введены нулевые квоты на экспорт:

живого крупного рогатого скота и его мороженого мяса,

мяса и съестных мясных субпродуктов, соленых или в рассоле, сушеных или копченых;

съедобной муки из мяса или мясных субпродуктов;

мяса крупного рогатого скота.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство приняло решение об ограничении экспорта ряда социально-важных товаров и сырья, из которого они производятся.

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