Украина приостановила экспорт мяса, гречки, сахара и других продуктов — Finance.ua
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Украина приостановила экспорт мяса, гречки, сахара и других продуктов

Сегодня 11:18Казна и Политика
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Правительство Украины ввело нулевые квоты на экспорт, подлежащий лицензированию, ржи, овса, гречки, пшена, сахара и соли, пригодной для потребления людьми.
Об этом говорится в соответствующем определении правительства, передает «Интерфакс-Украина».
Также введены нулевые квоты на экспорт:
  • живого крупного рогатого скота и его мороженого мяса,
  • мяса и съестных мясных субпродуктов, соленых или в рассоле, сушеных или копченых;
  • съедобной муки из мяса или мясных субпродуктов;
  • мяса крупного рогатого скота.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство приняло решение об ограничении экспорта ряда социально-важных товаров и сырья, из которого они производятся.

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По материалам: Економічна Правда
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