Украина приостанавливает экспорт электроэнергии для стабилизации энергосистемы — Finance.ua

Украина приостанавливает экспорт электроэнергии для стабилизации энергосистемы Сегодня 12:00 — Энергетика

Украина с 11 октября приостанавливает экспорт электроэнергии в целях стабилизации своей энергосистемы.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

Украина прекращает экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов. россия продолжает осуществлять энергетический террор против Украины, а также усиливает энергетическое давление на Европейский Союз.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, украинская электроэнергия, которую мы экспортировали после синхронизации в ЕС, а также отдельными линиями в Молдову и Польшу, помогала Европе замещать российский газ и поддерживала стабильность европейской энергосистемы. Даже после того, как была остановлена Запорожская атомная электростанция, более 7 месяцев находящаяся в российской оккупации, Украина выполняла свои обязательства перед европейскими партнерами по экспорту электроэнергии. Но сегодняшние ракетные обстрелы, поразившие тепловую генерацию и электрические подстанции, заставляют Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы.

«Именно экспорт электроэнергии из Украины помогал Европе уменьшать потребление российских энергоресурсов. И именно поэтому россия уничтожает нашу энергосистему, убивая саму возможность экспорта электроэнергии из Украины», — заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Справка Finance.ua:

В офисе президента просят украинцев сегодня по возможности ограничить использование электроэнергии в период с 17:00 до 22:00.

Наиболее энергозатратны такие приборы: электрообогреватели, бойлеры, кухонная электроплита, микроволновая печь, стиральная машина, электрический духовой шкаф, электрочайник (кофеварка), утюг, посудомоечная машина, кондиционер, зарядные устройства компьютер, телевизор.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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