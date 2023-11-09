Украина приняла закон о ратификации механизма гражданской защиты ЕС — Finance.ua
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Украина приняла закон о ратификации механизма гражданской защиты ЕС

Казна и Политика
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Украина приняла закон о ратификации механизма гражданской защиты ЕС
Украина приняла закон о ратификации механизма гражданской защиты ЕС
Верховная Рада приняла закон о ратификации механизма гражданской защиты (МГЗ) ЕС, тем самым Украина присоединилась к крупнейшей в мире системе предоставления международной координированной оперативной помощи в случае чрезвычайных ситуаций.
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
«Отныне мы будем полноценно использовать передовые инструменты и программы для развития национальной системы гражданской защиты. Главное — мы сможем оперативно привлекать помощь, что для нас важно в условиях полномасштабной войны и постоянных вражеских атак», — пояснил министр.
По его словам, для должной коммуникации в структуре ГСЧС еще в июне создали Офис по вопросам взаимодействия с МГЗ.
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Он также добавил, что благодаря нововведению у украинских специалистов будет возможность обучаться, обмениваться мнениями с экспертами и внедрять лучшие европейские практики.
«Для других стран-участников, а их сейчас 34, будут полезны знания и навыки работы ГСЧС в условиях боевых действий. Наши работники уже приобрели большой опыт в помощи и эвакуации населения, организации мер гражданской защиты. Мы готовы этим опытом делиться», — подчеркнул Клименко.
Отметим, механизм гражданской защиты Европейского Союза — крупнейшая в мире система предоставления международной координированной оперативной помощи при чрезвычайных ситуациях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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