Украина презентует программу по разработке санкций против рф: в ней участвует экс-посол США в россии — Finance.ua

Украина презентует программу по разработке санкций против рф: в ней участвует экс-посол США в россии

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Украина презентует программу по разработке санкций против рф: в ней участвует экс-посол США в россии

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак по поручению Владимира Зеленского обратился к бывшему послу США в россии Майклу МакФолу по поводу создания специальной программы по разработке и усилению санкций против россии.

Об этом Ермак заявил во время общения с журналистами.

«По поручению президента я обратился к своему другу Майклу МакФолу с предложением. Я рад, что он его поддержал и уже некоторое время работает международная экспертная группа, в которую входят и украинские эксперты, и международные. Которые очень глубоко проанализировали все уже сделанные санкции. А также выработали стратегические предложения по новым санкциям. Сегодня эта программа, которую кто-то окрестил как программа МакФола-Ермака — она сегодня будет презентована для международной прессы. И в ней есть четкие определенные новые санкции, как мы будем предлагать применить против российской федерации нашим партнерам, Европейскому Союзу, также Соединенным Штатам, Великобритании и другим странам», — заявил Ермак.

Глава Офиса президента подчеркнул, что, безусловно, сегодня можно сказать главное: тот факт, что война в Украине продолжается, что продолжают убивать наших людей, детей, говорит о том, что санкционная политика недостаточна, и нужно ее ужесточать.

«Нужно, чтобы новые санкции появлялись постоянно. И я бы хотел сказать, что очень важна поддержка Европейского Союза относительно введения полного эмбарго на энергоносители. Я имею в виду и нефть, и газ. Также применение санкций против всех русских банков. Мы считаем, что очень мощными были бы санкции по признанию россии как спонсора терроризма. Также я считаю, что нужно рассмотреть вопрос о внесении россии в „черный“ список ФАТФ на примере тех стран, к которым эти санкции уже были применены», — добавил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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