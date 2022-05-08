Украина преодолеет все трудности и сможет стать членом ЕС — Президент

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Украина преодолеет все трудности и сможет стать членом ЕС — Президент

Президент Владимир Зеленский убежден, что Украина справится со всеми трудностями и сможет стать членом Европейского Союза.

Об этом он заявил на совместной с Премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем встрече с представителями СМИ в Киеве.

«Мы должны находить понимание с любым государством в Европе, потому что Украина проявила стремление стать одним из членов этой семьи, членом ЕС. Мы действительно этого заслуживаем, я в этом уверен. Это не просто слова, не просто моя риторика или не просто желание нашего общества. Мы это подчеркиваем и показываем ежедневно — в крепости нашей силы, нашего народа на поле боя, просто в гражданской жизни, а также мы проявляем и показываем, какие мы трудоспособные люди, какие креативные», — сказал Зеленский.

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По его словам Украина показала, что может объединять Европу.

В то же время Президент отметил, что наше государство сейчас вынуждено преодолевать ряд проблем, в частности, экономические трудности, дефицит энергоресурсов, связанных с войной.

«Нам нужна мощная конкретика и помощь в скорости нашего вооружения. Требуются технологии. Пока у нас с этим есть сложности. У нас нет такого доступа, как у каждой страны Европы или каждой страны Альянса. Таких возможностей у нас пока нет. Я думаю, что мы выйдем на них», — сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что из-за войны 5 миллионов украинцев были вынуждены выехать за границу и около 6 миллионов — в другие города Украины, поэтому нужно перестраивать экономику с учетом этих реалий.

Как сообщалось, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович находится в Украине с визитом. Глава хорватского правительства отметил, что в Хорватии очень высоко ценят стойкость и сопротивление, которое украинский народ оказывает российской агрессии, и выразил солидарность с Украиной.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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