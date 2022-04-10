Украина прекращает торговые отношения с рф: страна-агрессор будет терять $6 млрд ежегодно — Finance.ua
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Украина прекращает торговые отношения с рф: страна-агрессор будет терять $6 млрд ежегодно

Сегодня 10:00Казна и Политика
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Прекращение торговых отношений, инициированное украинским правительством, будет стоить россии около 6 млрд долларов ежегодно.
Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко в эфире национального информационного марафона.
«Запрет российского импорта будет блокировать ежегодные валютные поступления минимум на 6 млрд долларов. Это значит — эти средства не получит бюджет врага, он не сможет их направить на финансирование войны. Мы закрепили это сегодня юридически, решением Кабинета министров», — сказала она.
Также сегодня правительством принято решение о принудительном отчуждении имущества двух российских банков на территории Украины.
«Мы приняли решение об изъятии корпоративных прав финансовых учреждений, которые полностью или частично принадлежат резидентам россии, речь идет о „Сбербанке россии“, о „Акционерном промышленном инвестиционном банке“. Украина взимает часть финансовых активов в виде прав, средств, которые есть на счетах, облигаций, депозитных сертификатов. Следующий шаг — решение СНБО, но важный шаг правительство сделало уже сегодня», — отметила Свириденко.
Несмотря на прогнозы аналитиков о снижении ВВП Украины на 35-40 процентов, она отметила, что правительство сосредоточено на мерах, которые помогут экономике быстрее восстановиться.
«Мы должны ограничивать импорт товаров, которые производим сами, это мы делаем, у нас есть перечень критического импорта, обычного, мы должны стимулировать внутреннего производителя», — сказала первый вице-премьер.
Также в списке приоритетов правительства — провести посевную и предоставить все возможности для того, чтобы крупный бизнес заработал в Украине. По словам Свириденко, уже 156 компаний переехали на запад страны, 100 из них уже работают.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: УНІАН
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