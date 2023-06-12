Украина предоставила аварийную помощь энергосистеме Польши: что произошло — Finance.ua

Украина предоставила аварийную помощь энергосистеме Польши: что произошло Сегодня 16:13 — Энергетика

Украина предоставила аварийную помощь энергосистеме Польши: что произошло

«Укрэнерго» 11 июня активировало аварийную помощь энергосистеме Польши — Украина приняла излишки электроэнергии, которые были в польской энергосистеме в дневные часы в объеме 1800 МВт·ч.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрэнерго».

«Это не коммерческий импорт, а именно один из видов аварийной помощи. В Польше в дневные часы выходного дня был переизбыток электроэнергии, и запросила у стран-соседей помощь в ее потреблении. Украина таким образом получила дополнительный объем электроэнергии», — рассказали в компании.

В «Укрэнерго» подчеркнули, что такие условия договора у Украины только с Польшей.

В настоящее время в Украине производство электроэнергии обеспечивает потребности потребителей. Однако половодье снижается, гидроэлектростанции уменьшают производство электроэнергии, продолжается летняя ремонтная кампания на энергоблоках тепловых электростанций, а также на некоторых атомных энергоблоках. Следовательно, объем доступных мощностей ограничен.

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ТСН По материалам:

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