Украина предложит ЕС применить к украинским беженцам «ководный прецедент», чтобы избежать двойного налогообложения — Finance.ua

Украина предложит ЕС применить к украинским беженцам «ководный прецедент», чтобы избежать двойного налогообложения Сегодня 12:01 — Казна и Политика

Украина предложит ЕС применить к украинским беженцам «ководный прецедент», чтобы избежать двойного налогообложения

Правительство Украины направит письмо ко всем налоговым ведомствам и правительствам стран ЕС с просьбой применить «ководный прецедент», когда многие люди из-за отмены авиарейсов оказались вынужденно не в странах своего налогового резидентства, и к ним не было применено «правило налогового резидентства 180 дней».

Такое решение принял Экономический штаб при Министерстве экономики на заседании в четверг, сообщил его член Михаил Кухарь в Facebook.

По его словам, письмо подпишет первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко, возглавляющая Экономштаб и одобрившая такое предложение.

Почему это важно?

Как сообщалось, ранее Европейская бизнес-ассоциация призвала правительство решить вопрос налогового резидентства украинских граждан за рубежом, поскольку, находясь за пределами страны более 183 дней, они могут быть признаны резидентами страны пребывания и возникнет риск двойного налогообложения.

Кухарь добавил, что также готовятся изменения в соответствующие инструкции Нацбанка и Госналоговой службы, чтобы позволить украинским физлицам-предпринимателям открывать счета в зарубежных банках.

По данным ООН, сейчас больше всего украинских беженцев в Европе получили статус временной защиты в Польше — 1 млн 274,1 тыс., Германии — 670 тыс., Чехии — 413 тыс., Италии — 150,3 тыс., Испании — 133,8 тыс., Болгарии — 129,4 тыс., Франции — 96,5 тыс., Словакии — 86,8 тыс. и Австрии — 78,2 тыс.

Большинство из них покинули Украину в конце февраля и в марте.

Справка Finance.ua:

причиной приобретения статуса налогового резидента является длительное пребывание в иностранной стране. Это означает, что вы должны платить налоги в стране вашего пребывания. Причем источник происхождения доходов не имеет значения;

кроме того, регистрация граждан как физических лиц-предпринимателей в Украине является самостоятельным безусловным признаком налоговой резидентности в Украине. При этом это не препятствует пребыванию в статусе резидента в другой стране (по вышеупомянутым признакам);



является самостоятельным безусловным признаком налоговой резидентности в Украине. При этом это не препятствует пребыванию в статусе резидента в другой стране (по вышеупомянутым признакам); то есть возникает факт статуса «двойного налогового резидента», что влечет за собой риск двойного законного налогообложения дохода лица со стороны обеих стран (Украины и страны пребывания). В таком случае придется платить самые большие налоги.



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