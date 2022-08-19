Украина предложит ЕС применить к украинским беженцам «ководный прецедент», чтобы избежать двойного налогообложения — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина предложит ЕС применить к украинским беженцам «ководный прецедент», чтобы избежать двойного налогообложения

Казна и Политика
1
Украина предложит ЕС применить к украинским беженцам «ководный прецедент», чтобы избежать двойного налогообложения
Украина предложит ЕС применить к украинским беженцам «ководный прецедент», чтобы избежать двойного налогообложения
Правительство Украины направит письмо ко всем налоговым ведомствам и правительствам стран ЕС с просьбой применить «ководный прецедент», когда многие люди из-за отмены авиарейсов оказались вынужденно не в странах своего налогового резидентства, и к ним не было применено «правило налогового резидентства 180 дней».
Такое решение принял Экономический штаб при Министерстве экономики на заседании в четверг, сообщил его член Михаил Кухарь в Facebook.
По его словам, письмо подпишет первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко, возглавляющая Экономштаб и одобрившая такое предложение.

Почему это важно?

Как сообщалось, ранее Европейская бизнес-ассоциация призвала правительство решить вопрос налогового резидентства украинских граждан за рубежом, поскольку, находясь за пределами страны более 183 дней, они могут быть признаны резидентами страны пребывания и возникнет риск двойного налогообложения.
Кухарь добавил, что также готовятся изменения в соответствующие инструкции Нацбанка и Госналоговой службы, чтобы позволить украинским физлицам-предпринимателям открывать счета в зарубежных банках.
По данным ООН, сейчас больше всего украинских беженцев в Европе получили статус временной защиты в Польше — 1 млн 274,1 тыс., Германии — 670 тыс., Чехии — 413 тыс., Италии — 150,3 тыс., Испании — 133,8 тыс., Болгарии — 129,4 тыс., Франции — 96,5 тыс., Словакии — 86,8 тыс. и Австрии — 78,2 тыс.
Большинство из них покинули Украину в конце февраля и в марте.

Справка Finance.ua:

  • причиной приобретения статуса налогового резидента является длительное пребывание в иностранной стране. Это означает, что вы должны платить налоги в стране вашего пребывания. Причем источник происхождения доходов не имеет значения;
  • кроме того, регистрация граждан как физических лиц-предпринимателей в Украине является самостоятельным безусловным признаком налоговой резидентности в Украине. При этом это не препятствует пребыванию в статусе резидента в другой стране (по вышеупомянутым признакам);
  • то есть возникает факт статуса «двойного налогового резидента», что влечет за собой риск двойного законного налогообложения дохода лица со стороны обеих стран (Украины и страны пребывания). В таком случае придется платить самые большие налоги.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей 🧐

По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.