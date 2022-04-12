Украина предложила иранскую модель санкций против «Газпрома»: что это такое — Finance.ua

Украина предложила иранскую модель санкций против «Газпрома»: что это такое

Сегодня 10:00 — Энергетика

Украина предлагает международным партнерам применить «иранскую модель» санкций в отношении «Газпрома», когда российский газ будет идти в ЕС, но средства за него не будут поступать в россию, а будут перечисляться на специальные депозитные счета.

Об этом рассказал заместитель министра энергетики Ярослав Демченков на полях организованной Энергетическим сообществом конференции по безопасности и стабильности украинского энергетического сектора в Вене.

«Что касается трубопроводного природного газа из россии, то его сейчас сложнее всего заместить. Он составляет 40% общего импорта ЕС. Мы предлагаем „иранскую модель“ санкций: природный газ поставляется от „Газпрома“ в Европу, но все средства хранятся на специальных депозитных счетах в европейских банках, пока россия не выполнит определенные условия», — сказал он.

По его словам, таким образом деньги не будут идти непосредственно в россию и не будут финансировать ее войну против Украины.

Что касается сжиженного природного газа из россии, продолжил Демченков, то ЕС может полностью от него отказаться, что станет «верным сигналом для рынка и бизнеса». «В 2021 году общая поставка российского СПГ составляла менее 8% мировых поставок. Почти половина импортировалась по Европе. Но полное эмбарго ЕС на импорт российского СПГ будет нести незначительный риск, поскольку эти объемы могут быть легко заменены увеличением производства в 2022 году другими поставщиками», — отметил он.

Замминистра энергетики также указал на то, что Евросоюз способен полностью отказаться и от российских нефтепродуктов: «Европа импортирует примерно 15% дизельного топлива общего потребления из россии. Это может быть заменено увеличением внутреннего производства и дополнительным импортом из Северной Америки и Азии».

Что касается сырой нефти, то, по словам Демченкова, «здесь нужно дать больше сигналов производителям». «Если рынок увидит, что Европа серьезно относится к эмбарго на сырую нефть из России, то возникнет сильная конкуренция за замену квоты российской нефти и обеспечение долгосрочных отношений», — заявил он.

Введение такого эмбарго «должно осуществляться постепенно — с немедленным прекращением морского импорта российского сырого сырья и последующим постепенным прекращением импорта нефти через трубопровод в течение следующих девяти месяцев».

«Мы обращаем особое внимание европейских коллег на необходимость введения немедленного эмбарго на поставки российского СПГ и нефтепродуктов и доказываем, что газ и дизельное топливо также могут быть замещены. Также мы говорим о санкциях против „Росатома“ и эмбарго поставок ядерного топлива из россии», — подчеркнул заместитель министра энергетики Украины.

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