Украина предложила Европе качать газ не через Северный поток-1, а по своей территории — Finance.ua

Украина предложила Европе качать газ не через Северный поток-1, а по своей территории

Сегодня 19:14 — Энергетика

Украина предложила Европе качать газ не через Северный поток-1, а по своей территории

Украина убеждает западных союзников перенести поставки российского газа по газопроводу Северный поток-1 на ГТС Украины, увеличивая влияние Украины во время войны с россией.

Об этом сообщает Reuters , ссылаясь на представителей официальных представителей энергетических ведомств Украины.

Такие действия вынудят рф транспортировать больше газа для Европы через Украину. москва будет платить больше за транзит, что может помочь обороне Украины во время войны и удержать россию от разрушения украинских газопроводов, заявили они во время встреч с представителями законодательной власти и администрации президента США.

«Представители украинского оператора газопровода и компании Нафтогаз провели неделю в Вашингтоне, встречаясь с представителями администрации и конгрессменами, чтобы призвать их убедить Германию и других европейских союзников принять соответствующий план», — сообщает агентство.

Украинская делегация предложила в кратчайшие сроки перенаправить 40% пропускной способности Северного потока-1 в ГТС Украины, постепенно увеличивая его до 100% до апреля 2023 года. Это даст странам ЕС время для создания зимних запасов и диверсификации поставок.

«Россия зависит от того, что мы транспортируем газ из рф в Европу. Это то, что нужно использовать в наших переговорах с ними и Европа может помочь», — сказала Ольга Белькова, директор по международным связям компании Оператор ГТС Украины.

Представитель Белого дома и Министерство экономики Германии отказались от комментариев.

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