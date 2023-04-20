Украина предлагает Shell направить часть средств от продажи своего бизнеса в рф пострадавшим от войны — Finance.ua

Украина предлагает Shell направить часть средств от продажи своего бизнеса в рф пострадавшим от войны Сегодня 13:29 — Казна и Политика

Украина предлагает Shell направить часть средств от продажи своего бизнеса в рф пострадавшим от войны

Нефтегазовый гигант Shell должен поделиться миллиардом долларов с жертвами российской агрессии в Украине. Эти средства являются доходами, которые компания может получить от потенциальных продаж своих активов в россии.

Об этом говорится в письме, направленном советником президента Украины по экономическим вопросам Олегом Устенко главе компании Ваэлю Савану, с подробностями которого ознакомилось издание Politico

Shell может получить эти доходы, если россия выкупит у нее свою долю совместного предприятия по освоению запасов ископаемых в Сибири.

«Это кровавые деньги, — пишет Устенко, — и мы призываем Shell направить доходы от продаж или дивиденды на помощь жертвам войны, той войны, которая оплачивалась из этих активов».

Речь идет о совместном проекте по разработке нефтяных и газовых месторождений на Дальнем Востоке Сахалин-2, доля Shell в котором составляет 27,5%.

После начала российского вторжения в Украину Shell объявила о выходе с российского рынка и списании активов и инвестиций в россии на $5 млрд.

Shell от комментариев отказалась, сославшись на то, что в настоящее время не ведет бизнес в россии или каких-либо переговоров о продаже своей доли в проекте Сахалин-2, поэтому не может говорить о том, что могло бы произойти с доходами от такой продажи.

«Мы понимаем, что сейчас у Shell может не быть выбора — принимать или нет такое наше предложение», — признает в письме Устенко, напоминая о моральной ответственности, которая, по его мнению, должна подтолкнуть компанию к передаче Украине этих денег.

Между тем, по данным НПО Global Witness, $1 млрд — это всего около десятой части всей суммы, необходимой для восстановления пострадавшей от российских ударов энергетической инфраструктуры Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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