Украина предлагает инвесторам проекты на $400 млрд — Шмыгаль Сегодня 09:01 — Казна и Политика

Украина предлагает инвесторам проекты на $400 млрд — Шмыгаль

Правительство Украины настроено на максимальное содействие привлечению инвестиций и, несмотря на войну, уменьшает вмешательство государства в экономику.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на открытии V украинско-немецкого экономического форума в Берлине.

Глава правительства отметил, что Украина работает над минимизацией военных рисков для инвесторов. В частности, уже налажено сотрудничество с Многосторонним агентством по гарантированию инвестиций (MIGA).

«MIGA имеет успешные кейсы в странах, где велись террористические действия. Агентство выделило Украине 30 млн долларов на реализацию пилотного проекта по страхованию инвестиций. Мы продолжим и будем наращивать эту работу со всеми страховыми агентствами Европы и мира», — подчеркнул Шмыгаль.

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По словам премьер-министра, Украина также рассчитывает, что Международная финансовая корпорация (IFC) вынесет на утверждение Совета директоров Всемирного банка пакет финансовой помощи для привлечения инвесторов.

Шмыгаль отметил, что для содействия инвестициям Украина возобновила приватизацию, углубляет дерегуляцию, создает условия для скорых инвестиций. Также правительство подало изменения в закон о так называемых «инвестиционных нянях», которые расширяют круг потенциальных инвесторов.

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«Преференции, касающиеся проектов от 20 млн евро, теперь будут распространяться на проекты от 12 млн евро. Кроме того, будут расширены сферы, в которых можно реализовывать соответствующие проекты», — отметил премьер-министр.

Как сообщил Шмыгаль, Украина сформировала широкое инвестиционное меню — более 500 инвестпроектов и возможностей в 10 отраслях экономики с общим потенциалом на сумму более 400 млрд долларов: "Инвестиции нужны Украине для роста. Но так же Украина нужна европейскому бизнесу для реализации смелых и перспективных идей.

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