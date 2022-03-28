Украина предлагает Европе постепенно ввести эмбарго на использование Nord Stream — Finance.ua
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Украина предлагает Европе постепенно ввести эмбарго на использование Nord Stream

Сегодня 16:43Энергетика
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Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) предлагает Европе постепенно ввести эмбарго на использование российского газопровода «Северный поток — 1».
Об этом сообщил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон в интервью ТСН.ua.
Позиция Украины — постепенное введение эмбарго на газопровод. Сначала можно ввести ограничения на транзит по «Северному потоку — 1» в объеме 50%, предлагает Макогон.
Дальнейшие поставки российского газа в Германию можно продолжить газотранспортными системами Украины и Польши. Украина активно обсуждает данную позицию с европейскими и американскими коллегами, добавил руководитель ОГТСУ.
«И „Ямал“ (газопровод „Ямал — Европа“, проходящий из России через Беларусь и Польшу в Германию), и наша ГТС способны дополнительно транспортировать 20-30 млрд куб. м газа, что практически увеличит зависимость России от нашей газовой инфраструктуры. Они будут понимать, что если повредят нашу ГТС, то не смогут экспортировать газ в Европу», — сказал Макогон.
Газопровод «Северный поток — 1» проходит через акваторию Балтийского моря к побережью Германии. Газопровод, работающий с 2012 года, может прокачивать до 55 млрд кубометров газа в год.
В ответ на агрессию россии против Украины правительство Германии, ранее поддерживавшее проект «Северный поток — 2», приказало остановить сертификацию газопровода. 1 марта его оператор компания Nord Stream 2 AG заявила о неплатежеспособности.
Три недели назад россия угрожала, что может запретить прокачку газа через «Северный поток — 1» из-за санкций по «Северному потоку — 2».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Forbes.ua
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