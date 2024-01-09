Украина потребует от рф компенсации в размере 56 млрд евро за ущерб окружающей среде — Finance.ua

Украина потребует от рф компенсации в размере 56 млрд евро за ущерб окружающей среде Сегодня 13:25 — Казна и Политика

Украина потребует от рф компенсации в размере 56 млрд евро за ущерб окружающей среде

С начала полномасштабного вторжения страна-агрессор рф нанесла ущерб украинской окружающей среде на сумму более 56 млрд евро. Украина потребует компенсации через международные суды.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время заседания Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны.

Он подчеркнул, что Украина встретила Новый год под массированные обстрелы со стороны россии.

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Ермак подчеркнул, что приблизительный подсчет ущерба окружающей среде превысил 56 миллиардов евро с более чем 3300 задокументированными судебными делами.

Как подчеркнул глава ОП, Украина решительно настроена быть одной из первых стран в мире, которая привлечет агрессора к ответственности именно за ущерб, нанесенный окружающей среде.

Ермак поблагодарил представителей Международной рабочей группы за значительную работу над созданием Природоохранного договора для Украины, который должен стать руководством по борьбе с негативным влиянием войны на природу не только для Украины, но и мира. Впереди самая сложная задача — имплементация договора как внутри Украины, так и за рубежом.

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Экс-вице-ппремьер-министр, бывшая министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем напомнила, что положение Природоохранного договора является частью Формулы мира президента Владимира Зеленского.

«Прежде всего это соглашение описывает существующее положение вещей: разнообразие и богатство природы Украины, а также ущерб, причиненный войной», — отметила она.

Также, по словам Маргот Вальстрем, Природоохранный договор будет содержать унифицированный подход к оценке влияния российской войны в Украине на окружающую среду, определять подходы к компенсации за причиненный ущерб, а также предложения по «зеленому» восстановлению окружающей среды.

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«Сформировано 46 рекомендаций как для Украины, так и для международного сообщества. Многие связаны с усилением способности, организацией и управлением различными процессами. Некоторые касаются стратегии и приоритетов. Другие адресованы организациям, партнерам и правительствам и касаются политических решений и технической помощи в общем», — рассказала Маргот Вальстрем.

Генеральный прокурор Андрей Костин подчеркнул, что сегодня расследуется 280 уголовных дел по факту экоцида и экологических военных преступлений, и российский агрессор обязательно должен понести ответственность за эти преступления. Он отметил важность учета экологических, научных и юридических аспектов последствий войны для окружающей среды.

Офис Генерального прокурора совместно с международными экспертами разработал проект стратегического плана действий, который, в частности, содержит рекомендации по реализации Формулы мира и Природоохранного договора для Украины.

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Генеральный прокурор отметил, что сегодня важно объединить усилия международных организаций, бизнеса и общественности для эффективной имплементации рекомендаций Природоохранного договора как на национальном, так и глобальном уровнях.

Первая вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко подчеркнула, что российская агрессия разрушает глобальный прогресс по защите климата. В частности, из-за действий агрессора гибнут животные, леса, уничтожаются экосистемы, природные ресурсы, а также такие значительные объекты инфраструктуры, как дамба Каховской ГЭС.

«россия должна понести ответственность за эти ужасающие деяния в полной мере», — подчеркнула она.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец подчеркнул, что из-за загрязнения воздуха, спровоцированного российскими обстрелами 29 декабря и 2 января, Украина понесла ущерб на сумму 400 тыс. дол. По его словам, в атмосферу попало более 5 тыс. тонн СО2. Руслан Стрелец отметил, что инспекторы и дальше фиксируют ущерб, который наносят украинской окружающей среде российские оккупанты.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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