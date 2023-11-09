Украина потеряла почти $50 млрд из-за отсутствия регуляции крипторынка — исследование Сегодня 09:15 — Криптовалюта

Украина потеряла почти $50 млрд из-за отсутствия регуляции крипторынка — исследование

Украина потеряла почти $50 млрд из-за отсутствия регуляции крипторинка.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации со ссылкой на исследование Ukraine Economic Outlook.

«По расчетам Ukraine Economic Outlook, в период с 2016 по 2022 год отсутствие регуляции криптосектора привело к потерям Украины в размере $48,8 млрд ВВП и $4 млрд налоговых поступлений. Эти потери составляют ежегодно $7,0 млрд и $0,6 млрд соответственно», — сказано в сообщении.

Основная проблема — высокий уровень тенизации криптосектора, обусловленный отсутствием правового поля и налогового режима для его работы.

Что будет способствовать детенизации криптосектора:

налоговая реформа для криптосектора создаст предпосылки для его детенизации и будет способствовать увеличению налоговых поступлений в бюджет;

налоговые ставки в первые годы легализации криптоактивов должны составлять 5% для доходов физических лиц и 18% для компаний с дополнительной возможностью использования преимуществ налогового режима Дія.City;

установление стимулирующих налоговых ставок будет способствовать детенизации криптосектора, увеличению налоговых поступлений в бюджет и повысит инвестиционную привлекательность Украины для иностранного криптокапитала.

Напомним, Украина стала на шаг ближе к регулированию криптовалютной отрасли. Законопроект о налогообложении криптоопераций поступил в Верховную Раду.

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