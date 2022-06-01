Украина потеряла 35% ВВП, прямые убытки от войны превышают $600 миллиардов — Finance.ua
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Украина потеряла 35% ВВП, прямые убытки от войны превышают $600 миллиардов

Сегодня 21:05Казна и Политика
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Прямые убытки Украины от развязанной россией войны уже превышают 600 миллиардов долларов.
Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
«Нам сейчас очень трудно. Из-за боевых действий страну покинули 5 миллионов человек. Еще столько же внутренне перемещенных лиц. Десятки тысяч мирных жителей погибли в результате российского вторжения. Война забрала 35% украинского ВВП. Мы потеряли более 200 заводов. Наши прямые убытки уже превышают 600 миллиардов долларов США», — сказал Ермак.
В то же время он подчеркнул, что, несмотря на все, Украина продолжает защищаться, на востоке и юге продолжаются ожесточенные бои.
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«Мы обязательно должны победить. Иначе Украина просто исчезнет как нация и как государство. Наша победа ближе, чем большую помощь оказывает международное сообщество. Любую — военно-техническую, политическую, финансовую или гуманитарную», — заявил руководитель ОП.
Ермак добавил, что очень большая поддержка для Украины в сдерживании агрессии — усиление санкционного давления на россию.
Как сообщалось, лидеры стран Европейского Союза согласовали шестой пакет санкций против российской федерации, предусматривающий частичное эмбарго на импорт российской нефти и отключение Сбербанка от системы SWIFT.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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