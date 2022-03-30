Украина потеряла 30% металлургических мощностей из-за войны — «Метинвест»

Сегодня 19:12 — Казна и Политика

Потери металлургии Украины от начавшейся россией войны составляют 30-40% их довоенных мощностей.

Об этом заявил гендиректор крупнейшего украинского горно-металлургического холдинга «Метинвест» Юрий Рыженков в эфире телеканала «Украина 24».

«Мариупольские заводы — это более трети стального производства Украины. То есть Украина на сегодняшний день потеряла около 30-40% своих металлургических мощностей», — сказал он.

Рыженков уверен, что мариупольские заводы обязательно будут восстановлены после того, как российские войска будут изгнаны с территории Украины.

«У меня нет сомнений, что их работа будет возобновлена, но для этого город должен остаться украинским», — отметил глава «Метинвеста».

По его словам, сейчас два металлургических завода находятся под контролем вооруженных сил Украины и защитников Мариуполя.

Справка Finance.ua:

«Метинвест» в 2021 году увеличил выплавку стали на 15% по сравнению с 2020 годом — до 9,53 млн тонн, чугуна — также на 15%, до 9,71 млн тонн;

«Азовсталь» (Мариуполь) в 2021 году нарастила производство общего проката, по оперативным данным, на 4,1% — до 4,1 млн тонн, стали на 3,5% — до 4,34 млн тонн, а выпуск чугуна остался на уровне предыдущего года — 3,8 млн тонн;



Мариупольский меткомбинат им. Ильича в 2021 году увеличил выпуск общего проката, по оперативным данным, на 11,6% — до 4,1 млн тонн, стали — на 4,6%, до 4,26 млн тонн, чугуна — на 8,3% 5,06 млн тонн.



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