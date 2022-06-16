Украина попросила ассоциированное членство в Международном энергетическом агентстве — Finance.ua
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Украина попросила ассоциированное членство в Международном энергетическом агентстве

Сегодня 13:33Казна и Политика
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Украина внесла предложение на ассоциированное членство в Международном энергетическом агентстве. В Минэнерго надеются на положительное решение.
Об этом сообщает пресс-служба министерства по итогам заседания управляющего совета IEA.
"Я хотел бы подтвердить нашу твердую приверженность развитию сотрудничества с нашими международными партнерами и координации усилий для решения наших общих проблем в энергетическом секторе.
Поэтому я хочу воспользоваться этой возможностью и предлагаю рассмотреть возможность предоставления Украине статуса ассоциированного члена Международного энергетического агентства. Надеемся на положительное решение и эффективное сотрудничество в сферах, представляющих взаимный интерес, включая энергетическую безопасность, энергетические данные, анализ политики, энергоэффективность, развитие возобновляемых источников энергии", — заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
По его словам, Украина продолжает держать курс на евроинтеграцию, внедряет европейские стандарты для интеграции энергорынков и расширения возможностей коммерческой торговли электроэнергией.
При этом Украина уже готова играть значительную роль в укреплении энергетической безопасности региона, несмотря на развязанную против нее войну, сказал министр.
Международное энергетическое агентство — автономный международный орган в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), основанный в 1974 году. Насчитывает 31 страну-участницу, 10 ассоциированных членов и 3 страны-кандидаты на полноценное членство.
По материалам: Економічна Правда
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