Украина получит от KfW €7,4 миллиона для льготных кредитов малому и среднему бизнесу — Finance.ua

Украина получит от KfW €7,4 миллиона для льготных кредитов малому и среднему бизнесу

Сегодня 15:13 — Казна и Политика

Украина получит от KfW €7,4 миллиона для льготных кредитов малому и среднему бизнесу

Правительство Украины получит от Кредитного учреждения для восстановления (KfW, Германия) 7,4 млн евро для льготного кредитования малых и средних предприятий.

Об этом сообщает Правительственный портал

«На заседании правительства принято решение о привлечении кредита и гранта от KfW для реализации проекта «Рефинансирование энергоэффективных инвестиций малых и средних предприятий Украины через финансовый сектор (Фонд развития предпринимательства III и IV)», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что для реализации этого проекта через KfW будут привлечены кредитные (7 млн евро) и грантовые (0,4 млн евро) средства.

Эти деньги будут направлены через Фонд развития предпринимательства на повышение уровня доступа соответствующих предприятий к льготным кредитным ресурсам для внедрения энергоэффективных мер. Кредит привлекается на 30 лет с 10-летним льготным периодом по ставке 2% годовых.

KfW — немецкий государственный банк развития со штаб-квартирой во Франкфурте-на-Майне, основанный в 1948 году как составная часть Плана Маршалла, программы экономической помощи европейским государствам после Второй мировой войны.

Сегодня KfW — третий по размеру активов банк в ФРГ.

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