Украина получит от KfW €7,4 миллиона для льготных кредитов малому и среднему бизнесу — Finance.ua
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Украина получит от KfW €7,4 миллиона для льготных кредитов малому и среднему бизнесу

Сегодня 15:13Казна и Политика
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Украина получит от KfW €7,4 миллиона для льготных кредитов малому и среднему бизнесуУкраина получит от KfW €7,4 миллиона для льготных кредитов малому и среднему бизнесу
Правительство Украины получит от Кредитного учреждения для восстановления (KfW, Германия) 7,4 млн евро для льготного кредитования малых и средних предприятий.
Об этом сообщает Правительственный портал.
«На заседании правительства принято решение о привлечении кредита и гранта от KfW для реализации проекта «Рефинансирование энергоэффективных инвестиций малых и средних предприятий Украины через финансовый сектор (Фонд развития предпринимательства III и IV)», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что для реализации этого проекта через KfW будут привлечены кредитные (7 млн евро) и грантовые (0,4 млн евро) средства.
Эти деньги будут направлены через Фонд развития предпринимательства на повышение уровня доступа соответствующих предприятий к льготным кредитным ресурсам для внедрения энергоэффективных мер. Кредит привлекается на 30 лет с 10-летним льготным периодом по ставке 2% годовых.
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KfW — немецкий государственный банк развития со штаб-квартирой во Франкфурте-на-Майне, основанный в 1948 году как составная часть Плана Маршалла, программы экономической помощи европейским государствам после Второй мировой войны.
Сегодня KfW — третий по размеру активов банк в ФРГ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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