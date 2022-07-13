Украина получит от Италии беспроцентный кредит на 200 млн евро — Finance.ua

Украина получит от Италии беспроцентный кредит на 200 млн евро Сегодня 12:20 — Казна и Политика

Украина получит от Италии беспроцентный кредит на 200 млн евро

Италия предоставит Украине беспроцентный кредит на 200 млн евро через административный счет Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов

Сообщается, что Кабинет Министров принял постановление о привлечении беспроцентного кредита от Италии на сумму до 200 млн евро.

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«Средства будут направлены в госбюджет Украины на финансирование заработных плат педагогических работников учреждений общего среднего образования. Кредит предоставляется на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком 7,5 лет). Проценты за использование кредита не начисляются», — говорится в сообщении.

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