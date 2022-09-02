Украина получит новый пакет помощи от Финляндии — Finance.ua

Украина получит новый пакет помощи от Финляндии Сегодня 16:45

Для Финляндии, у которой имеется большое количество образцов советского вооружения, это уже восьмой пакет помощи Украине, сообщает Дифенс Экспресс

Украина получит новый пакет помощи от Финляндии, который станет уже восьмым с момента вторжения армии рф.

Официальный Хельсинки не стал разглашать содержимое помощи, сроки доставки и какую-либо другую дополнительную информацию, отметив, что речь идет о «военной технике» и «оборонных материалах», передача которых отвечает потребностям Украины и возможностям минобороны страны.

Представитель финского оборонного ведомства, как передает Reuters, отметил, что общая стоимость этого пакета помощи составляет 8,3 млн евро, а в целом уже было передано вооружения и амуниции на 92,3 млн евро.

Учитывая указание «возможностей минобороны» Финляндии, речь идет о вооружении, которое уже изготовлено и есть в распоряжении силового ведомства. Важным моментом является то, что финская армия имеет в своем вооружении определенные образцы советского вооружения.

В частности, Финляндия эксплуатирует БМП-2 (110 единиц по состоянию на 2021 год по Military Balance), МТ-ЛБ (40 единиц), 122-мм гаубицы Д-30 (234 единицы) и САУ 2С1 «Гвоздика» (36 единиц) и 122-мм РСЗО RM-70 (34 единицы). Учитывая это речь может идти как о поставках определенных образцов, так и о боеприпасах, помощь от этой страны может быть крайне важной.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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