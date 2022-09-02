Украина получит новый пакет помощи от Финляндии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина получит новый пакет помощи от Финляндии

30
Для Финляндии, у которой имеется большое количество образцов советского вооружения, это уже восьмой пакет помощи Украине, сообщает Дифенс Экспресс.
Украина получит новый пакет помощи от Финляндии, который станет уже восьмым с момента вторжения армии рф.
Официальный Хельсинки не стал разглашать содержимое помощи, сроки доставки и какую-либо другую дополнительную информацию, отметив, что речь идет о «военной технике» и «оборонных материалах», передача которых отвечает потребностям Украины и возможностям минобороны страны.
Представитель финского оборонного ведомства, как передает Reuters, отметил, что общая стоимость этого пакета помощи составляет 8,3 млн евро, а в целом уже было передано вооружения и амуниции на 92,3 млн евро.
Учитывая указание «возможностей минобороны» Финляндии, речь идет о вооружении, которое уже изготовлено и есть в распоряжении силового ведомства. Важным моментом является то, что финская армия имеет в своем вооружении определенные образцы советского вооружения.
В частности, Финляндия эксплуатирует БМП-2 (110 единиц по состоянию на 2021 год по Military Balance), МТ-ЛБ (40 единиц), 122-мм гаубицы Д-30 (234 единицы) и САУ 2С1 «Гвоздика» (36 единиц) и 122-мм РСЗО RM-70 (34 единицы). Учитывая это речь может идти как о поставках определенных образцов, так и о боеприпасах, помощь от этой страны может быть крайне важной.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
День
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.