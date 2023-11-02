Украина получит на восстановление 450 млн евро — Finance.ua
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Украина получит на восстановление 450 млн евро

Казна и Политика
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Украина получит на восстановление 450 млн евро
Украина получит на восстановление 450 млн евро
Европейский инвестиционный банк выделит Украине деньги на два проекта восстановления.
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
Первые два транша по 100 млн евро из запланированных общих 450 млн евро могут быть утверждены в ближайшее время, ориентировочно до конца 2023 года.
Средства будут распределены на два проекта:
  • Ukraine Recovery III FL (€250 млн, первый транш — €100 млн): направлен на финансирование критически важной социальной и городской инфраструктуры. Речь идет о восстановлении инфраструктуры, поврежденной в результате российской агрессии, и строительстве новой базовой инфраструктуры для обеспечения достойных условий жизни для перемещенных лиц и принимающих общин;
  • Ukraine Water Recovery FL (€200 млн, первый транш — €100 млн): направлен на финансирование инвестиций в критически важную водную инфраструктуру в районах, непосредственно пострадавших от войны или в которых проживает значительное количество ВПЛ. Речь идет о восстановлении водоснабжения и водоотвода, включая меры, направленные на преодоление последствий разрушения Каховской дамбы.
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Деньги Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) выделяются в рамках сотрудничества с Украиной, принципы которого заложены в Меморандуме о взаимопонимании, подписанном 21 июня 2023 года в Лондоне на полях конференции URC 2023.
Меморандумом предусмотрено выделение около 840 млн евро кредитных средств на реализацию приоритетных проектов восстановления инфраструктуры Украины.
При окончательном утверждении Советом директоров ЕИБ и Комитетом доноров EU4U, первые транши в размере 100 млн будут подписаны до конца этого года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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