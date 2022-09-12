Украина получит льготный кредит на 530 млн долларов от МБРР — Finance.ua

Украина получит льготный кредит на 530 млн долларов от МБРР
Кабинет министров принял решение о привлечении дополнительного финансирования в размере 530 млн долларов в рамках реализации совместного с Международным банком реконструкции и развития (МБРР), Международной ассоциацией развития (МАР) проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Как отмечается, кредит будет предоставлен на льготных условиях под гарантии Великобритании и Дании:
- срок погашения кредита — 19 лет с пятилетним льготным периодом;
- процентная ставка — 0,25% годовых (начисляется на неиспользованную часть ссуды).
Куда потратят средства
Средства будут направлены на оплату работы работников бюджетной сферы, обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий и т.д.
Справка Finance.ua:
- проект «Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине» внедряется с июня 2022 года;
- общий объем привлеченных средств составляет 7,3 млрд долл. США;
- цель указанного проекта — поддержание устойчивой способности правительства Украины осуществлять административную деятельность и предоставлять услуги для выполнения основных государственных функций на национальном и региональном уровнях.
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