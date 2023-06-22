Украина получит дополнительные $1,75 млрд помощи от союзников через Всемирный банк — Finance.ua

Украина получит дополнительные $1,75 млрд помощи от союзников через Всемирный банк Сегодня 11:13 — Казна и Политика

Украина получит дополнительные $1,75 млрд помощи от союзников через Всемирный банк

Украина благодаря союзникам получит еще 1,75 млрд долларов финансовой поддержки через Всемирный банк в виде гарантированных займов и грантов.

Об этом сообщили в пресс-службе Всемирного банка.

Группа Всемирного банка объявила о предоставлении дополнительной финансовой поддержки Украине на $1,75 миллиарда долларов в рамках проекта PEACE («Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине»).

«Данное финансирование состоит из гарантированного Соединенным Королевством займа Всемирного банка на сумму $500 миллионов долларов, гранта на сумму $1,25 миллиарда долларов от Соединенных Штатов и гранта на сумму $15 миллионов долларов от Правительства Финляндии», — отмечают в сообщении.

Куда направят средства

Эти дополнительные средства будут направлены на поддержку сферы здравоохранения, образования, выплату пенсий, программы социальной помощи и финансирования заработной платы работников, предоставляющих основные государственные услуги.

Когда Украина получит помощь

Денежные средства переведут Украине после того, как Всемирный банк получит соответствующее подтверждение о проведении согласованных расходов.

О проекте

С июня 2022 года, с тех пор как существует этот проект Всемирного банка, благодаря ему финансируются зарплаты и социальные выплаты около 13 млн украинцев, в том числе 10 млн пенсионеров, полмиллиона педагогов, 145 тысяч госслужащих, 56 тысяч работников ГСЧС и более 3 млн получателей социальной помощи и внутренне перемещенных лиц.

Проект PEACE объединяет займы и гранты (совокупная сумма которых на данный момент составляет $19,745 миллиардов долларов), предоставленные Всемирным банком и другими партнерами по развитию.

Вместе с этим пакетом помощи объемы мобилизованного Всемирным банком экстренного финансирования на поддержку Украины достигли около $35 миллиардов долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.