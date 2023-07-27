Украина получит 70 млн грн от USAID на проекты по орошению земель — Finance.ua

Украина получит 70 млн грн от USAID на проекты по орошению земель Сегодня 15:14 — Казна и Политика

Агентство США по международному развитию (USAID) запустило программу Агро, в рамках которой инвестируют более 70 млн грн в пилотные проекты модернизации орошения в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

Также рассматривается возможность продолжения поддержки и дополнительного финансирования таких проектов.

Программа USAID Агро сфокусирована на поддержке ОВК, в которые объединяются аграрии для внедрения и развития энергосберегающих технологий в орошении.

Договор о финансовой поддержке на восстановление оросительной системы международный донор уже подписал и с ОВК «Первая» из Черкасской области. Еще две организации водопользователей, которые также получат более 36 млн грн, готовятся к подписанию.

Всего в Украине уже зарегистрировано 24 организации водопользователей, каждая из них объединяет от 1 до 10 агропредприятий.

По данным Минагрополитики, в целом эксплуатационный износ систем орошения в Украине достиг критического предела и составляет более 80%, к этому еще добавились сложные вызовы, такие как полномасштабное вторжение россии и подрыв дамбы Каховской ГЭС.

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