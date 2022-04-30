Украина получит €495 миллионов дополнительной грантовой помощи от Всемирного банка — Finance.ua

Украина получит €495 миллионов дополнительной грантовой помощи от Всемирного банка

Сегодня 11:43 — Казна и Политика

Украина получит €495 миллионов дополнительной грантовой помощи от Всемирного банка

Из Целевого фонда Всемирного банка Украина получит 495 млн евро грантовой помощи.

«Министр финансов Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи подписали изменения к Соглашению о гранте, который будет предоставлен Украине из Целевого фонда Всемирного банка в рамках программы второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления», — говорится в сообщении.

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Согласно этим изменениям, в рамках соглашения Украина получит от Норвегии, Австрии и США дополнительные гранты (в пределах одного гранта) в сумме 495 млн евро.

Как отмечает Минфин, полученные средства будут направлены в общий фонд Государственного бюджета Украины для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутренне перемещенных лиц.

Взносы в Целевой фонд уже поступили от Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Великобритании, Норвегии, Австрии и США.

Как сообщалось, в ходе Весеннего собрания МВФ и Всемирного Банка Минфин предложил международным партнерам несколько вариантов финансовой поддержки Украины, в том числе административный спецсчет МВФ для зачисления средств от стран-доноров и через трастовый фонд Всемирного банка. По словам министра финансов Сергея Марченко, Украине важно получать помощь в форме грантов, поскольку это позволит ей удерживать долговую безопасность на должном уровне.

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