Украина получит 1 миллиард евро от Германии: на что пойдут деньги — Finance.ua

Украина получит 1 миллиард евро от Германии: на что пойдут деньги Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Министерства финансов Украины и Германии подписали соглашение о предоставлении Украине 1 млрд евро грантового финансирования.

Об этом говорится в сообщении украинского Минфина.

Средства будут направлены в госбюджет Украины для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов во время военного положения.

Министр финансов Сергей Марченко поблагодарил немецкого коллегу «благодаря чьим усилиям мы очень быстро структурировали это соглашение». Но добавил, что надеется получить средства уже в ближайшее время.

Министр финансов Германии заявил, что страны Великой Семерки на встрече в четверг договорились выделить Украине помощь около 19 млрд долларов, или более 18 млрд евро.

Ранее сообщалось, что значительная часть этих средств будет предоставлена в форме грантов, то есть безвозвратной помощи. В состоянии войны Украина не может самостоятельно обеспечить необходимые средства в бюджет из-за существенного падения налоговых и неналоговых поступлений.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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