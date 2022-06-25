Украина получит 1 миллиард евро от Германии: на что пойдут деньги — Finance.ua

Украина получит 1 миллиард евро от Германии: на что пойдут деньги
Министерства финансов Украины и Германии подписали соглашение о предоставлении Украине 1 млрд евро грантового финансирования.
Об этом говорится в сообщении украинского Минфина.
Средства будут направлены в госбюджет Украины для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов во время военного положения.
Министр финансов Сергей Марченко поблагодарил немецкого коллегу «благодаря чьим усилиям мы очень быстро структурировали это соглашение». Но добавил, что надеется получить средства уже в ближайшее время.
Министр финансов Германии заявил, что страны Великой Семерки на встрече в четверг договорились выделить Украине помощь около 19 млрд долларов, или более 18 млрд евро.
Ранее сообщалось, что значительная часть этих средств будет предоставлена в форме грантов, то есть безвозвратной помощи. В состоянии войны Украина не может самостоятельно обеспечить необходимые средства в бюджет из-за существенного падения налоговых и неналоговых поступлений.
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