Украина получит $1,7 миллиарда от партнеров на оплату медуслуг — Шмыгаль — Finance.ua
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Украина получит $1,7 миллиарда от партнеров на оплату медуслуг — Шмыгаль

Казна и Политика
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Украина получит $1,7 миллиарда от партнеров на оплату медуслуг — Шмыгаль
Украина получит $1,7 миллиарда от партнеров на оплату медуслуг — Шмыгаль
Украина получит 1,7 млрд долларов грантовых средств от американских партнеров на оплату медицинских услуг по программе медгарантий.
Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Телеграм.
«Украина получит 1,7 млрд долларов гранта от Целевого фонда одного донора, созданного МБРР, Международной ассоциацией развития и USAID. Проект соответствующего соглашения сегодня был одобрен на заседании правительства. Это результаты договоренностей, достигнутых партнерами по развитию из-за развязанной россией широкомасштабной агрессии против Украины.», — написал Шмыгаль.
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Он добавил, что грант будет привлекаться на бесплатной, безвозвратной основе в государственный бюджет Украины, средства будут направлены на покрытие расходов государственного бюджета на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.
Это очень весомая поддержка со стороны наших американских партнеров, подчеркнул Шмыгаль.
Как сообщалось, в программу медицинских гарантий на 2022 год включили несколько новых услуг, не действовавших в прошлом году. Это хирургические операции и пакет услуг по готовности реагирования на чрезвычайные ситуации, в частности инфекционного характера.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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