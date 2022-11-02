Украина получила выводы о двух законопроектах, необходимых для движения в ЕС — Стефанчук Сегодня 11:29 — Казна и Политика

Украина получила выводы о двух законопроектах, необходимых для движения в ЕС — Стефанчук

Верховная Рада получила от европейских партнеров выводы о законопроектах о медиа и национальных сообществах.

Об этом сообщил глава украинского парламента Руслан Стефанчук.

«Мы ведем ряд переговоров, в том числе и с европейскими институциями, потому что нам очень важно, чтобы эти акты были верифицированы. Мы получили определенное, скажем так, решение о законопроекте о медиа, мы получили определенный вывод к законопроекту о национальных меньшинствах (сообществах. — Ред.). Мы ожидаем решения Венецианской комиссии по поводу законопроекта о конституционных судьях», — сказал спикер в эфире национального телемарафона во вторник.

Он также напомнил, что парламент намерен до конца года принять законы, связанные с выполнением семи требований по сохранению Украиной статуса кандидата в члены Европейского Союза и возможности начать переговоры о полноценном членстве.

Напомним, 30 августа Верховная Рада в первом чтении поддержала новый закон «О медиа» № 2693-д после того, как ему дали положительную оценку в ЕС. В оппозиции же документ критиковали как разрушающий уже предусмотренные действующими законами механизмы защиты украинского языка и национального культурно-информационного пространства.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью «ЭП» выразила уверенность, что этот закон будет принят, потому что, по ее словам, «даже те депутаты, которые не готовы прямо сейчас отдать голос, не сомневаются в том, что принятие закона нужно».

Что касается законопроекта о национальных сообществах, то он, как говорил ранее Стефанчук, отвечает всем директивам ЕС и предусматривает замену термина «национальное меньшинство» на термин «национальное сообщество», который «объединяет в себе нацменьшинства и коренные народы».

Ранее глава Верховной Рады заявил, что до конца осени 2022 года парламент и другие субъекты европейской интеграции смогут выполнить обязательства по началу переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

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