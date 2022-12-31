Украина получила третью партию Starlink от Польши — Finance.ua
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Украина получила третью партию Starlink от Польши

Казна и Политика
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Украина получила третью партию Starlink от Польши
Украина получила третью партию Starlink от Польши
В Украину прибыла третья партия терминалов Starlink от Польши, которые будут установлены в «Пунктах несокрушимости» и на важных объектах.
Об этом в своем Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Украина получила очередную партию Starlink. И уже они отправятся в „Пункты несокрушимости“, а также для поддержки медицинской и энергетической сферы. Очень важно, чтобы украинцы оставались на связи с близкими, а критическая инфраструктура продолжала работать, несмотря на сложные ситуации», — отметил премьер.
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Он добавил, что это первая часть большой партии, которую должны привезти до конца января, и поблагодарил Польшу и польское правительство за помощь.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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