Украина получила третью партию Starlink от Польши — Finance.ua

Украина получила третью партию Starlink от Польши Сегодня 14:04 — Казна и Политика

Украина получила третью партию Starlink от Польши

В Украину прибыла третья партия терминалов Starlink от Польши, которые будут установлены в «Пунктах несокрушимости» и на важных объектах.

Об этом в своем Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Украина получила очередную партию Starlink. И уже они отправятся в „Пункты несокрушимости“, а также для поддержки медицинской и энергетической сферы. Очень важно, чтобы украинцы оставались на связи с близкими, а критическая инфраструктура продолжала работать, несмотря на сложные ситуации», — отметил премьер.

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Он добавил, что это первая часть большой партии, которую должны привезти до конца января, и поблагодарил Польшу и польское правительство за помощь.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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