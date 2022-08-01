Украина получила первые полмиллиарда евро транша от ЕС — Finance.ua

Украина получила первые полмиллиарда евро транша от ЕС Сегодня 15:05 — Казна и Политика

Украина получила первые полмиллиарда евро транша от ЕС

В понедельник на счет Национального банка поступила первая половина миллиардного транша Европейского союза, во вторник ожидается вторая.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

«Первый транш в 500 млн евро уже зачислен на счет НБУ. Поступления второго транша ожидаем завтра», — сообщил Шмыгаль.

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Он напомнил, что помощь в 1 млрд евро является частью крупного пакета поддержки Украины в преодолении финансовых последствий войны на сумму 9 млрд евро. Средства помогут в финансировании первоочередных бюджетных нужд, добавил премьер.

Справка Finance.ua:

Совет Евросоюза 12 июля поддержал выделение 1 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины на поддержку экономики в условиях войны;

эта сумма является первым траншем исключительного пакета макрофинансовой помощи на общую сумму 9 млрд евро;

страны ЕС подготовили такой резервный вариант после того, как Еврокомиссия не смогла получить согласие Германии на пакет, предусматривающий 8,8 миллиарда евро ссуд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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