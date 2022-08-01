Украина получила первые полмиллиарда евро транша от ЕС — Finance.ua
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Украина получила первые полмиллиарда евро транша от ЕС

Казна и Политика
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Украина получила первые полмиллиарда евро транша от ЕС
Украина получила первые полмиллиарда евро транша от ЕС
В понедельник на счет Национального банка поступила первая половина миллиардного транша Европейского союза, во вторник ожидается вторая.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
«Первый транш в 500 млн евро уже зачислен на счет НБУ. Поступления второго транша ожидаем завтра», — сообщил Шмыгаль.
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Он напомнил, что помощь в 1 млрд евро является частью крупного пакета поддержки Украины в преодолении финансовых последствий войны на сумму 9 млрд евро. Средства помогут в финансировании первоочередных бюджетных нужд, добавил премьер.

Справка Finance.ua:

  • Совет Евросоюза 12 июля поддержал выделение 1 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины на поддержку экономики в условиях войны;
  • эта сумма является первым траншем исключительного пакета макрофинансовой помощи на общую сумму 9 млрд евро;
  • страны ЕС подготовили такой резервный вариант после того, как Еврокомиссия не смогла получить согласие Германии на пакет, предусматривающий 8,8 миллиарда евро ссуд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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