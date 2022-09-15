Украина получила первые 500 миллионов евро от ЕИБ в рамках пакета помощи на 1,6 миллиарда евро — Finance.ua

Украина получила первые 500 миллионов евро от ЕИБ в рамках пакета помощи на 1,6 миллиарда евро Сегодня 13:10 — Казна и Политика

Украина получила первые выплаты от Европейского инвестиционного банка в размере 500 млн евро немедленной помощи для удовлетворения неотложных потребностей. Эти средства — часть второго пакета экстренных мер солидарности от ЕИБ на сумму 1,59 млрд евро.

Об этом говорится в сообщении ЕИБ.

«Украина получила первые выплаты из нашего пакета срочных мер (Ukraine Solidarity Urgent Response) на сумму 1,59 млрд евро, подготовленного в тесном сотрудничестве с Еврокомиссией. Средства помогут Украине решить ее самые неотложные потребности», — заявили в ЕИБ.

«Приветствую первую выплату ЕИБ своего пакета в размере 1,59 млрд евро для поддержки Украины, подкрепленного гарантией ЕС. Это поможет Украине: решать насущные нужды, поддерживать стратегические компании; ремонтировать дорожную и железнодорожную инфраструктуру. Больше платежей будет осуществлено в соответствии с обязательствами ЕС», — написал в Twitter вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

"Вчера Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), банк ЕС, произвел первые выплаты в рамках пакета Экстренных мер солидарности на сумму 1,59 млрд евро, подкрепленного гарантией ЕС.

Первые выплаты в размере 500 млн евро помогут украинскому правительству покрыть первоочередные краткосрочные финансовые нужды, обеспечить срочный ремонт поврежденных дорог, мостов и железнодорожной инфраструктуры. Средства будут также служить поддержкой для стратегических государственных предприятий «Укравтодор» и «Укрзализныця».

Ремонт железнодорожного сообщения, дорог и мостов поможет Украине продолжать перевозку людей, груза и зерна. Поскольку Украина — один из крупнейших экспортеров зерна в мире, эти важные меры будут способствовать восстановлению экономики страны и улучшению сопряжения с ЕС", — говорится в заявлении на сайте банка.

Пакет поддержки в рамках Экстренных мер солидарности от ЕИБ в размере 1,59 млрд евро, подкрепленный гарантиями из бюджета ЕС, состоит из двух блоков:

Немедленная поддержка на общую сумму 1,05 млрд евро, из которых полмиллиарда было перечислено 14 сентября 2022 г. Последующие выплаты запланированы на ближайшие дни.

Восстановление проектов, финансируемых ЕИБ в Украине, на общую сумму 540 млн евро. Финансирование этих проектов будет происходить по мере их выполнения.

«Мы благодарны ЕС и его банку, ЕИБ, за солидарность с Украиной. Ваша постоянная поддержка имеет большое значение для народа Украины, экономической стабильности и общей устойчивости страны».

Полученные первые транши из пакета Экстренных мер солидарности от ЕИБ на сумму 1,59 млрд евро помогут стране восстановить поврежденную критически важную инфраструктуру, включая сеть автомобильных и железнодорожных путей", — прокомментировал министр финанов Украины Сергей Марченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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