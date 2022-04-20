Украина получила от Всемирного банка средства для выплат стипендий — Минфин

Сегодня 10:17 — Казна и Политика

Украина получила от Всемирного банка транш на 88,6 млн долларов США на возмещение расходов Правительства Украины на выплаты академических и социальных стипендий.

Об этом пишет Минфин.

Эти средства были предоставлены банком в рамках проекта «Усовершенствование высшего образования в Украине ради результатов», выполняемого Министерством образования и науки Украины.

В марте 2022 года Всемирный банк одобрил реструктуризацию проекта «Усовершенствование высшего образования в Украине ради результатов». В структуру проекта был добавлен компонент 5 «Поддержка академических стипендий, предоставляемых Министерством образования и науки, а также социальных стипендий, предоставляемых Министерством социальной политики для высших учебных заведений».

Указанные средства уже поступили в общий фонд государственного бюджета.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.