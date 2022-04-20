Эти средства были предоставлены банком в рамках проекта «Усовершенствование высшего образования в Украине ради результатов», выполняемого Министерством образования и науки Украины.
В марте 2022 года Всемирный банк одобрил реструктуризацию проекта «Усовершенствование высшего образования в Украине ради результатов». В структуру проекта был добавлен компонент 5 «Поддержка академических стипендий, предоставляемых Министерством образования и науки, а также социальных стипендий, предоставляемых Министерством социальной политики для высших учебных заведений».
Указанные средства уже поступили в общий фонд государственного бюджета.