Украина получила от Всемирного банка более $130 миллионов — Finance.ua

Украина получила от Всемирного банка более $130 миллионов Сегодня 15:13 — Казна и Политика

Украина получила от Всемирного банка более $130 миллионов

В четверг, 11 мая, Украина получила финансирование Всемирного банка в размере $132 млн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Кредитные средства поступили в общий фонд государственного бюджета Украины по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в рамках проекта программы «Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство».

«Привлеченные средства позволят и дальше поддерживать финансовую стабильность Украины и возместить приоритетные расходы, в частности в сельскохозяйственном секторе, для улучшения ситуации в пищевой промышленности и обеспечении продовольственной безопасности Украины», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

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Ссуда предоставлена в рамках Соглашения о ссуде (проект программы «Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство») между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР).

Напомним, 8 мая в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 189,32 млн евро финансирования от Всемирного банка. Средства предоставлены на льготных условиях от Международной ассоциации развития (МАР).

Кабинет Министров привлечет еще один грант более 350 млн грн для укрепления и восстановления украинской системы здравоохранения.

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