Украина получила от международных партнеров 170 млрд грн в марте. Кто крупнейший донор — Finance.ua

Украина получила от международных партнеров 170 млрд грн в марте. Кто крупнейший донор
За март международная поддержка бюджета Украины составила 170,38 млрд грн.
Об этом в телеграм-канале написал первый заместитель председателя Налогового комитета ВР Ярослав Железняк.
По его словам, всего за три месяца 2023 года Украина получила 401,18 млрд грн ($10,9 млрд).
Крупнейшими донорами стали:
- Евросоюз — $4,85 млрд;
- США — $3,5 млрд;
- Канада — $1,89 млрд.
Напомним, власти США 3 апреля могут объявить о выделении очередного пакета военной помощи Киеву: на этот раз — на сумму $2,6 млрд.
Справка Finance.ua:
- госбюджет Украины получает 80 млрд гривен доходов, а на военную кампанию тратится 130 млрд гривен в месяц;
- Кабинет Министров принял распоряжение для получения в этом году второго гранта от США в размере 2,5 миллиарда долларов;
- в этом году на покрытие наиболее неотложных потребностей Украине необходимо 14 миллиардов долларов.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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