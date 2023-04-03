Украина получила от международных партнеров 170 млрд грн в марте. Кто крупнейший донор — Finance.ua
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Украина получила от международных партнеров 170 млрд грн в марте. Кто крупнейший донор

Казна и Политика
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Украина получила от международных партнеров 170 млрд грн в марте. Кто крупнейший донор
Украина получила от международных партнеров 170 млрд грн в марте. Кто крупнейший донор
За март международная поддержка бюджета Украины составила 170,38 млрд грн.
Об этом в телеграм-канале написал первый заместитель председателя Налогового комитета ВР Ярослав Железняк.
По его словам, всего за три месяца 2023 года Украина получила 401,18 млрд грн ($10,9 млрд).
Крупнейшими донорами стали:
  • Евросоюз — $4,85 млрд;
  • США — $3,5 млрд;
  • Канада — $1,89 млрд.
Напомним, власти США 3 апреля могут объявить о выделении очередного пакета военной помощи Киеву: на этот раз — на сумму $2,6 млрд.

Справка Finance.ua:

  • госбюджет Украины получает 80 млрд гривен доходов, а на военную кампанию тратится 130 млрд гривен в месяц;
  • Кабинет Министров принял распоряжение для получения в этом году второго гранта от США в размере 2,5 миллиарда долларов;
  • в этом году на покрытие наиболее неотложных потребностей Украине необходимо 14 миллиардов долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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