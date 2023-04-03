Украина получила от международных партнеров 170 млрд грн в марте. Кто крупнейший донор — Finance.ua

Украина получила от международных партнеров 170 млрд грн в марте. Кто крупнейший донор Сегодня 21:03 — Казна и Политика

Украина получила от международных партнеров 170 млрд грн в марте. Кто крупнейший донор

За март международная поддержка бюджета Украины составила 170,38 млрд грн.

Об этом в телеграм-канале написал первый заместитель председателя Налогового комитета ВР Ярослав Железняк.

По его словам, всего за три месяца 2023 года Украина получила 401,18 млрд грн ($10,9 млрд).

Крупнейшими донорами стали:

Евросоюз — $4,85 млрд;

США — $3,5 млрд;

Канада — $1,89 млрд.

Напомним, власти США 3 апреля могут объявить о выделении очередного пакета военной помощи Киеву: на этот раз — на сумму $2,6 млрд.

Справка Finance.ua:

госбюджет Украины получает 80 млрд гривен доходов, а на военную кампанию тратится 130 млрд гривен в месяц;

Кабинет Министров принял распоряжение для получения в этом году второго гранта от США в размере 2,5 миллиарда долларов;



в этом году на покрытие наиболее неотложных потребностей Украине необходимо 14 миллиардов долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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