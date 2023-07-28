Украина получила от Канады более 3,5 млрд долларов за полтора года, — Минфин Сегодня 12:22

Украина получила от Канады более 3,5 млрд долларов за полтора года, — Минфин

С начала российского полномасштабного вторжения Украина получила от Канады более 3,5 млрд долларов бюджетной поддержки. В частности, 1,75 млрд в течение 2023 года.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Канады в Украине Ларисой Галадзой-Кронин обсудил бюджетную поддержку от международных партнеров, сотрудничество с МВФ и потребности для быстрого восстановления.

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«Благодарны правительству Канады за многогранную поддержку с первых дней полномасштабной войны. Военная и финансовая помощь, санкции против агрессора — во всех этих областях Канада сохраняет устойчивую позицию по поддержке Украины», — сказал Марченко.

Отмечается, что за 2022 год Украина получила от Канады более 1,4 млрд долларов. В текущем году — 1,75 млрд.

Военная помощь Украине от Канады

В начале июля премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о новом пакете поддержки Украины и об укреплении трансатлантической безопасности. В него вошли камеры для беспилотников.

Также, 10 июня правительство Канады объявило, что передаст украинским военным 287 дополнительных ракет АИМ-7 Sparrow и 10 тысяч снарядов калибром 155 миллиметров.

Кроме того, Канада вошла в коалицию государств, созданную для обучения ВВС Украины эксплуатации и обслуживанию истребителей F-16.

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