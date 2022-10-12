Украина получила от ЕИБ 550 млн евро на ремонт энергетических объектов — Finance.ua
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Украина получила от ЕИБ 550 млн евро на ремонт энергетических объектов

Казна и Политика
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Украина получила от ЕИБ 550 млн евро на ремонт энергетических объектов
Украина получила от ЕИБ 550 млн евро на ремонт энергетических объектов
Европейский инвестиционный банк перечислил Украине дополнительные 550 млн евро, которые направят на ремонт поврежденной от ракетных ударов энергетической инфраструктуры.
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Сегодня Европейский инвестиционный банк перечислил нашей стране дополнительные 550 млн евро. Средства помогут, в частности, покрыть затраты на ремонт поврежденных объектов энергетической инфраструктуры и поддержать стабильность украинской электросети. Также помощь будет направлена на возобновление предоставления муниципальных и базовых услуг населению в громадах», — написал Шмыгаль.
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По данным премьер-министра, за два месяца Украина получила от ЕИБ и Еврокомиссии 1,05 млрд евро. Еще 540 млн евро выплатят путем возобновления финансирования совместных проектов.
Напомним, 3 октября Европейский Союз подписал меморандум о предоставлении Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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