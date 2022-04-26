Украина получила официальный статус в европейской сети передачи электроэнергии ENTSO-E — Finance.ua
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Украина получила официальный статус в европейской сети передачи электроэнергии ENTSO-E

Сегодня 20:00Энергетика
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НЭК «Укрэнерго» получила статус члена-наблюдателя ENTSO-E, европейской сети операторов системы передачи электроэнергии. Подписание соглашения состоялось 26 апреля в Варшаве.
Как отметили в пресс-службе, «статус члена-наблюдателя позволит НЭК „Укрэнерго“ присоединиться к международному объединению европейских операторов системы передачи».
Как член-наблюдатель украинский оператор сможет участвовать в заседаниях региональной группы ENTSO-E «континентальная Европа». Представители компании смогут войти в рабочие и экспертные группы ENTSO-E, занимающиеся вопросами развития рынка электроэнергии, балансировки, вспомогательных услуг, электронного обмена данными, развития киберзащиты в электроэнергетическом секторе, интеграции возобновляемых источников энергии и тому подобное.
В мероприятии приняли участие комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон, президент ENTSO-E Эрве Лафайе, представители Польши, руководство НЭК «Укрэнерго» и другие.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: РБК-Україна
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