Украина получила грант почти на 90 миллионов евро из фонда Всемирного банка: на что будут тратить средства — Finance.ua

Сегодня в Украину поступило грантовое финансирование в размере 88,5 млн евро. Эти средства были предоставлены из Целевого фонда доноров Всемирного банка в рамках Программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления для Украины.
Грантовые средства будут направлены в общий фонд Государственного бюджета Украины для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутренне перемещенных лиц.
Напомним, 21 апреля министр финансов Сергей Марченко и Региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи подписали Соглашение о предоставлении Украине гранта из Целевого фонда в размере 88,5 млн евро.
Данный Целевой фонд создан Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития.