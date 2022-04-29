Украина получила грант почти на 90 миллионов евро из фонда Всемирного банка: на что будут тратить средства — Finance.ua
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Украина получила грант почти на 90 миллионов евро из фонда Всемирного банка: на что будут тратить средства

Сегодня 12:41Личные финансы
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Сегодня в Украину поступило грантовое финансирование в размере 88,5 млн евро. Эти средства были предоставлены из Целевого фонда доноров Всемирного банка в рамках Программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления для Украины.
Об этом сообщили в Минфине.
Грантовые средства будут направлены в общий фонд Государственного бюджета Украины для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутренне перемещенных лиц.
Напомним, 21 апреля министр финансов Сергей Марченко и Региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи подписали Соглашение о предоставлении Украине гранта из Целевого фонда в размере 88,5 млн евро.
Данный Целевой фонд создан Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития.

Справка Finance.ua:

  • Из-за торговых барьеров на внешних рынках Украина потеряла 3 миллиарда долларов.
  • В ЕС официально предложили остановить на год действие всех импортных пошлин на украинские товары.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Finance.ua
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