Украина получила еще 500 млн канадских долларов: на что пойдут кредитные деньги — Finance.ua
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Украина получила еще 500 млн канадских долларов: на что пойдут кредитные деньги

Казна и Политика
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Украина получила еще 500 млн канадских долларов: на что пойдут кредитные деньги
Украина получила еще 500 млн канадских долларов: на что пойдут кредитные деньги
Украина 19 декабря получила от Канады дополнительные 500 млн канадских долларов (367 млн долларов США) в рамках кредитного договора между странами. Общая сумма кредита составляет 1,95 млрд канадских долларов (1,432 млрд долларов США).
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
По данным пресс-службы, это средства пятилетних «Облигаций суверенитета Украины», которые правительство Канады разместило для поддержки Украины в преддверии тяжелого зимнего периода. Кредит предоставляется на льготных условиях через административный счет Международного валютного фонда (МВФ).
«Средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов госбюджета, а также будут способствовать сохранению финансовой стабильности Украины», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Напомним, что 15 июня 2022 года Украина получила 1 млрд. канадских долларов (779 млн долларов США).
После этого 18 августа 2022 года в государственный бюджет поступило 450 млн канадских долларов (349 млн долларов США) кредита на льготных условиях со сроком погашения до 10 лет и процентной ставкой 1,69% годовых. Этот транш будет использован для закупки газа во время отопительного сезона.
По материалам:
РБК-Україна
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