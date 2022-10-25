Украина получила дорожную карту для членства в системе Механизма гражданской защиты ЕС — Finance.ua
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Украина получила дорожную карту для членства в системе Механизма гражданской защиты ЕС

Казна и Политика
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Украина получила дорожную карту для членства в системе Механизма гражданской защиты ЕС
Украина получила дорожную карту для членства в системе Механизма гражданской защиты ЕС
Украина получила дорожную карту, чтобы официально стать частью системы механизма гражданской защиты Европейского Союза.
Об этом информирует пресс-служба МВД.
«В полученном документе указаны конкретные шаги, которые должны быть сделаны в Украине, перед получением полноправного членства в системе. Продолжительность процесса вступления зависит от обеих сторон — и Украины, и Евросоюза», — говорится в сообщении.
Как отмечается, благодаря членству в этой системе наше государство сможет получать еще более эффективную помощь от европейских партнеров, а также помогать другим странам.
Механизм гражданской защиты ЕС — это крупнейшая в мире система предоставления международной оперативной помощи при чрезвычайных ситуациях, в которую входят 32 страны, в том числе 28 членов Евросоюза.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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