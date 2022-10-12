Украина получила дополнительные квоты на международные грузовые автоперевозки на 2023 год — Finance.ua
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Украина получила дополнительные квоты на международные грузовые автоперевозки на 2023 год

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Для осуществления международных грузоперевозок в 2023 году Украина получила дополнительные 100 базовых квот.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Эти квоты позволят беспрепятственно выполнять перевозку грузов автомобилями по территориям стран-участниц системы многосторонней квоты разрешений Европейской Конференции Министров Транспорта или ЕКМТ.
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В общей сложности на следующий год у Украины будет 475 базовых квот. Это на 27% больше, чем было в 2022 году и в течение нескольких последних лет.
Отмечается, что такое решение окончательно было принято Группой автомобильного транспорта Международного транспортного форума в Париже. «Дополнительные квоты позволят улучшить экспортную способность Украины и позволят сохранить стабильные цепи поставок товаров между нашей страной и странами-участницами ЕКМТ», — отмечают в Мининфраструктуры.
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Ранее в этом году Украина заключила с ЕС соглашение о «транспортном безвизе», которое отменило специальные разрешения для выполнения украинскими водителями двусторонних и транзитных перевозок в 27 европейских стран.
Разрешения ЕКМТ нужны перевозчикам, выполняющим рейсы в 52 страны-участницы ЕКМТ. Они позволяют осуществлять не только двусторонние и транзитные перевозки грузов, но и их транспортировку из/в третьи страны.
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину значительная часть товаров экспортируется автомобильным транспортом. К примеру, в сентябре физический объем такого экспорта составил 1,4 млн тонн.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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