Украина получила дополнительные квоты на международные грузовые автоперевозки на 2023 год — Finance.ua

Украина получила дополнительные квоты на международные грузовые автоперевозки на 2023 год Сегодня 15:14

Для осуществления международных грузоперевозок в 2023 году Украина получила дополнительные 100 базовых квот.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Эти квоты позволят беспрепятственно выполнять перевозку грузов автомобилями по территориям стран-участниц системы многосторонней квоты разрешений Европейской Конференции Министров Транспорта или ЕКМТ.

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В общей сложности на следующий год у Украины будет 475 базовых квот. Это на 27% больше, чем было в 2022 году и в течение нескольких последних лет.

Отмечается, что такое решение окончательно было принято Группой автомобильного транспорта Международного транспортного форума в Париже. «Дополнительные квоты позволят улучшить экспортную способность Украины и позволят сохранить стабильные цепи поставок товаров между нашей страной и странами-участницами ЕКМТ», — отмечают в Мининфраструктуры.

Ранее в этом году Украина заключила с ЕС соглашение о «транспортном безвизе», которое отменило специальные разрешения для выполнения украинскими водителями двусторонних и транзитных перевозок в 27 европейских стран.

Разрешения ЕКМТ нужны перевозчикам, выполняющим рейсы в 52 страны-участницы ЕКМТ. Они позволяют осуществлять не только двусторонние и транзитные перевозки грузов, но и их транспортировку из/в третьи страны.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину значительная часть товаров экспортируется автомобильным транспортом. К примеру, в сентябре физический объем такого экспорта составил 1,4 млн тонн.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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