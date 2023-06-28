Украина получила более 8 тысяч тонн энергетического оборудования от партнеров из 31 страны — Finance.ua

Украина получила более 8 тысяч тонн энергетического оборудования от партнеров из 31 страны Сегодня 19:29 — Казна и Политика

Украина получила более 8 тысяч тонн энергетического оборудования от партнеров из 31 страны, Фото: Міненерго

Страны-партнеры продолжают передавать Украине гуманитарные грузы с энергетическим оборудованием. За последние несколько недель пришла помощь из Нидерландов, Польши, Финляндии, Норвегии, Швеции.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

В целом, с марта 2022 года, Украина получила более 8 тысяч тонн гуманитарного оборудования из 31 страны мира.

Соответствующее оборудование Минэнерго передает энергетикам для проведения восстановительных и ремонтных работ на объектах, подвергшихся российским атакам.

Очередной гуманитарный груз из Польши общим весом около 20 тонн имел в своем составе три стационарных дизельных генератора Carteppillar с комплектующими. Они уже переданы для нужд КП «Киевтеплоэнерго».

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АО «Харьковгаз» получило предоставленные Финляндией, Норвегией и Польшей 12 тонн помощи, в которую вошли генераторы мощностью от 40 кВт до 70 кВт, спецодежда и ручной электроинструмент.

Для А О «Донбассэнерго» переданы комплектующие для разъединителей общим весом около 20 тонн, которые Украине предоставила Швеция.

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Значительную помощь Украина получает от Нидерландов. За последние недели из этой страны поступило 16 грузов с электрическим кабелем и силовыми трансформаторами весом более 293 тонн. Среди предоставленного оборудования — трансформаторы тока и напряжения, автоматические выключатели, разъединители, заземлители, арматура для воздушных линий и другие материалы, необходимые для проведения ремонтных работ.

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