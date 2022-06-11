Украина получила 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка и Великобритании — Finance.ua

Украина получила 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка и Великобритании

Сегодня 14:00 — Казна и Политика

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получила 1,5 млрд долларов США от Всемирного банка и Великобритании.

Об этом он сказал в своем видеообращении , размещенном в Telegram-канале главы государства.

«Я благодарен правительству Британии, руководству Всемирного банка, правительству Канады за новые шаги в финансовой поддержке Украины. Накануне наше государство получило 1,5 миллиарда долларов США: миллиард — это Всемирный банк, еще 500 миллионов — это Британия. Прямая бюджетная поддержка. Используем для оплаты труда в бюджетном секторе», — отметил Зеленский.

Он добавил, что Канада стала первым государством, направившим средства на административный счет Украины в Международном валютном фонде.

«Это миллиард канадских долларов», — сказал президент.

Кабинет министров Украины на заседании 7 мая одобрил решение об образовании делегации от Украины для участия в переговорах с представителями Всемирного банка по заключению соглашения о финансировании проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» в размере 1,5 млрд долларов.

8 июня Всемирный банк сообщил, что предоставит Украине дополнительные 1,49 млрд долларов на зарплату государственным и социальным работникам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.