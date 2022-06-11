Украина получила 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка и Великобритании — Finance.ua
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Украина получила 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка и Великобритании

Сегодня 14:00Казна и Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получила 1,5 млрд долларов США от Всемирного банка и Великобритании.
Об этом он сказал в своем видеообращении, размещенном в Telegram-канале главы государства.
«Я благодарен правительству Британии, руководству Всемирного банка, правительству Канады за новые шаги в финансовой поддержке Украины. Накануне наше государство получило 1,5 миллиарда долларов США: миллиард — это Всемирный банк, еще 500 миллионов — это Британия. Прямая бюджетная поддержка. Используем для оплаты труда в бюджетном секторе», — отметил Зеленский.
Он добавил, что Канада стала первым государством, направившим средства на административный счет Украины в Международном валютном фонде.
«Это миллиард канадских долларов», — сказал президент.
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Кабинет министров Украины на заседании 7 мая одобрил решение об образовании делегации от Украины для участия в переговорах с представителями Всемирного банка по заключению соглашения о финансировании проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» в размере 1,5 млрд долларов.
8 июня Всемирный банк сообщил, что предоставит Украине дополнительные 1,49 млрд долларов на зарплату государственным и социальным работникам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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