Украина полностью отказалась от ядерного топлива из рф — запасов хватит на 5-6 лет — Finance.ua
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Украина полностью отказалась от ядерного топлива из рф — запасов хватит на 5-6 лет

Сегодня 16:32Энергетика
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Украина с начала войны полностью отказалась от российского ядерного топлива, запасов хватит на пять-шесть лет.
Об этом в интервью заявил руководитель НАЭК «Энергоатом» Петр Котин.
Ранее часть ядерного топлива Украина закупала у российской ТВЭЛ, а остальное поставляла американская компания Westinghouse из Швеции. С начала войны «Энергоатом» полностью отказался от российского ядерного топлива.
По словам Котина, на складах до сих пор имеется большой запас, который будет использоваться в течение следующих пяти-шести лет.
В «Энергоатоме» добавляют, что за следующие два года Westinghouse пообещала нарастить производство до того количества, которое необходимо Украине.
Котин добавил, что отказ от российского топлива почти ничего не стоит: цена на топливо зависит от расценок на уран, поэтому почти одинакова у разных поставщиков.
При этом одна загрузка энергоблока на 1000 МВт на один год стоит Украине $30-40 млн.
По словам Котина, Украина уже два года работает над разработкой собственного топлива, которую планирует закончить через два года — собственное производство дешевле импорта.
В «Энергоатоме» добавили, что чтобы снизить зависимость от одного производителя, Украине нужны как минимум два поставщика: доля одного должна быть не менее 40% и не более 60%.
По материалам: Економічна Правда
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