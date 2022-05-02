Украина полностью отказалась от ядерного топлива из рф — запасов хватит на 5-6 лет

Сегодня 16:32 — Энергетика

Украина с начала войны полностью отказалась от российского ядерного топлива, запасов хватит на пять-шесть лет.

Об этом в интервью заявил руководитель НАЭК «Энергоатом» Петр Котин.

Ранее часть ядерного топлива Украина закупала у российской ТВЭЛ, а остальное поставляла американская компания Westinghouse из Швеции. С начала войны «Энергоатом» полностью отказался от российского ядерного топлива.

По словам Котина, на складах до сих пор имеется большой запас, который будет использоваться в течение следующих пяти-шести лет.

В «Энергоатоме» добавляют, что за следующие два года Westinghouse пообещала нарастить производство до того количества, которое необходимо Украине.

Котин добавил, что отказ от российского топлива почти ничего не стоит: цена на топливо зависит от расценок на уран, поэтому почти одинакова у разных поставщиков.

При этом одна загрузка энергоблока на 1000 МВт на один год стоит Украине $30-40 млн.

По словам Котина, Украина уже два года работает над разработкой собственного топлива, которую планирует закончить через два года — собственное производство дешевле импорта.

В «Энергоатоме» добавили, что чтобы снизить зависимость от одного производителя, Украине нужны как минимум два поставщика: доля одного должна быть не менее 40% и не более 60%.

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