Украина полностью готова к интеграции энергосистемы с Европой – гендиректор ДТЭК — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Украина полностью готова к интеграции энергосистемы с Европой – гендиректор ДТЭК

Сегодня 21:33Энергетика
36
Украинская энергосистема сегодня полностью готова к синхронизации с единой энергосистемой стран ЕС ENTSO-E, и для завершения этого процесса нужна лишь политическая воля европейских партнеров.
Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
«Синхронизация энергосистемы Украины с ENTSO-E является важнейшим шагом, который необходимо сделать как можно быстрее, чтобы избежать коллапса украинской энергосистемы. Группа ДТЭК ценит усилия и шаги на встречу Украине в нынешней ситуации. Украина полностью готова к соединению с ENTSO-E. Нам сейчас нужна политическая воля наших европейских коллег, чтобы сделать это как можно быстрее», — отметил гендиректор ДТЭК.
Он отметил, что ДТЭК сотрудничает с Укрэнерго для выполнения требований синхронизации. По словам Тимченко, ДТЭК сейчас обеспечивает непрерывную работу энергетических объектов Украины и гарантирует целостность энергосистемы.
Тимченко отметил, что частный бизнес готов взять на себя ответственность обеспечить эффективную интеграцию Украины в европейское сообщество.
«Интеграция Украины в политическое и экономическое пространство Европейского Союза — это, прежде всего, синхронизация с европейскими ценностями. Это большая ответственность как для Украины, так и для украинского бизнеса. Украинский бизнес готов взять на себя эту ответственность», — подытожил генеральный директор ДТЭК.
По материалам: УНІАН
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.