Украина полностью готова к интеграции энергосистемы с Европой – гендиректор ДТЭК — Finance.ua

Украина полностью готова к интеграции энергосистемы с Европой – гендиректор ДТЭК

Сегодня 21:33 — Энергетика

Украинская энергосистема сегодня полностью готова к синхронизации с единой энергосистемой стран ЕС ENTSO-E, и для завершения этого процесса нужна лишь политическая воля европейских партнеров.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

«Синхронизация энергосистемы Украины с ENTSO-E является важнейшим шагом, который необходимо сделать как можно быстрее, чтобы избежать коллапса украинской энергосистемы. Группа ДТЭК ценит усилия и шаги на встречу Украине в нынешней ситуации. Украина полностью готова к соединению с ENTSO-E. Нам сейчас нужна политическая воля наших европейских коллег, чтобы сделать это как можно быстрее», — отметил гендиректор ДТЭК.

Он отметил, что ДТЭК сотрудничает с Укрэнерго для выполнения требований синхронизации. По словам Тимченко, ДТЭК сейчас обеспечивает непрерывную работу энергетических объектов Украины и гарантирует целостность энергосистемы.

Тимченко отметил, что частный бизнес готов взять на себя ответственность обеспечить эффективную интеграцию Украины в европейское сообщество.

«Интеграция Украины в политическое и экономическое пространство Европейского Союза — это, прежде всего, синхронизация с европейскими ценностями. Это большая ответственность как для Украины, так и для украинского бизнеса. Украинский бизнес готов взять на себя эту ответственность», — подытожил генеральный директор ДТЭК.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью