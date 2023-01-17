Украина подписала соглашение об отсрочке платежей по кредитам от Японии — Finance.ua

Украина подписала соглашение об отсрочке платежей по кредитам от Японии Сегодня 10:28 — Казна и Политика

Украина подписала соглашение об отсрочке платежей по кредитам от Японии

Кабинет министров Украины принял решение о подписании соглашения об отсрочке платежей по погашению и обслуживанию кредитов, привлеченных в рамках сотрудничества Украины с Японией. Речь идет о 50 млн долларов США.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«16 января Кабинет Министров Украины принял решение о подписании Соглашения по отсрочке платежей по погашению и обслуживанию кредитов, привлеченных в рамках сотрудничества Правительства Украины с Правительством Японии», — говорится в сообщении.

Сообщается, что во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Кунинор Мацудой министр финансов Украины Сергей Марченко подписал указанное Соглашение в форме обмена нотами между Правительствами Украины и Японии.

«Соглашение предусматривает перенос выполнения долговых обязательств в размере около 50 млн долларов США (8 млрд иен) по ссудам, привлеченным в рамках четырех кредитных соглашений, на 2027-2031 годы», — отмечается в сообщении.

Сергей Марченко отметил, что отсрочка платежей по обслуживанию и погашению кредитов позволит снизить долговую нагрузку на госбюджет и направить средства на финансирование потребностей безопасности и обороны.

Министр финансов также отметил, что в текущем году рассчитывает на поддержку Японии, которая будет председательствовать в G7 в 2023 году, и укрепление сотрудничества между правительствами стран.

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УНН По материалам:

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