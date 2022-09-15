Украина подписала соглашение о приостановке выплат по внешнему долгу — Finance.ua

Украина подписала соглашение о приостановке выплат по внешнему долгу Сегодня 10:01 — Казна и Политика

Украина подписала соглашение о приостановке выплат по внешнему долгу

Украина подписала меморандум о взаимопонимании по приостановке выплат по внешнему долгу с международными партнерами в G7 и Парижском клубе.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Соглашение было заключено как продление объявленного 20 июля группой официальных кредиторов Украины намерения приостановить выплаты основной суммы и процентов по двусторонним долгам с 1 августа 2022 года по конец 2023 года с возможностью продления приостановки на дополнительный год.

Для чего это необходимо

Приостановка выплат по долгу позволит украинскому правительству сэкономить валютную ликвидность и, таким образом, обеспечить социальные расходы, расходы на здравоохранение или поддержку экономики.

Общая сумма покрываемого этим Меморандумом долга составляет примерно 3,1 миллиарда долларов США.

«Российская захватническая война проявила настоящих друзей Украины. От имени нашей страны и украинского народа я хотел бы поблагодарить наших партнеров за поддержку и предоставление льготного финансирования и грантов, а также за эту инициативу приостановки выплат по государственному долгу. После подписания этого Меморандума у нас будут двусторонние переговоры с нашими странами-партнерами. Вместе с ними мы будем искать решения, позволяющие Украине иметь доступ к валютной ликвидности, чтобы покрыть наш ежемесячный дефицит государственного бюджета во время войны в краткосрочной перспективе, справиться с нашими финансовыми обязательствами в среднесрочной перспективе и как можно быстрее восстановить нашу экономику, когда мы победим», — заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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