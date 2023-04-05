Украина подписала соглашение для получения $2,5 млрд гранта от США — Finance.ua
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Украина подписала соглашение для получения $2,5 млрд гранта от США

Казна и Политика
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Украина подписала соглашение для получения $2,5 млрд гранта от США
Украина подписала соглашение для получения $2,5 млрд гранта от США
Сегодня Министр финансов Украины Сергей Марченко и Региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи подписали соглашение о предоставлении Украине гранта в размере 2,5 млрд долл. США.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Указанные грантовые средства предоставлены Соединенными Штатами Америки и направлены в Целевой фонд многих доноров как четвертое дополнительное финансирование в рамках Проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE in Ukraine)».
Это второй грант США из запланированных на 2023 год на общую сумму $9,9 млрд.
«Неизменная и действенная поддержка Всемирного банка в рамках уникального инвестиционного Проекта PEACE in Ukraine позволяет Правительству Украины на должном уровне выполнять основные государственные функции, а также решать неотложные социальные вопросы поддержки населения», — отметил Марченко во время подписания соглашения.
Привлеченные грантовые средства от Целевого фонда многих доноров в размере 2,5 млрд долл. США будут направлены на обеспечение работоспособности системы государственных органов, образования, здравоохранения и служб первого реагирования, а также на обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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